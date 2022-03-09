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За сутки в Татарстане коронавирусом заболели 733 человека

11:30, 09.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане коронавирусом заболели 733 человека
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 733 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердился 128 001 случай COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 446 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 101 061 человека. Умерли за весь период 1 766 заболевших, в том числе четверо за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане подтвердились 804 случая заражения COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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