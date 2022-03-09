Главное о коронавирусе на 9 марта: проявление «омикрона» в кишечной форме, воздействие COVID-19 на объем мозга

Фото: Илья Репин

Новые смерти от коронавируса в Татарстане

За последние сутки в Татарстане выявлено 733 случая заражения коронавирусом. Всего на 9 марта общее количество инфицированных в республике достигло 128 001. Выздоровел за весь период 101 061 человек, в том числе 446 — за минувшие сутки. Всего скончалось 1 766 человек, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 80 человек.

Накануне стало известно о пяти случаях смерти от COVID-19 в Татарстане. По данным Минздрава РТ, умерли двое мужчин 1937 и 1938 годов рождения и трое женщин 1937, 1938, 1949 годов рождения. За все время пандемии в республике от коронавируса скончались 1 762 человека.

Напомним, 6 марта в Татарстане отменили ряд ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Отменяется обязательное требование о переводе на удаленный режим работы сотрудников старше 60 лет, которые не перенесли инфекцию и не сделали от нее прививку. Также разрешена полная заполняемость зала в театрах и кинотеатрах, концертных залах и т.д.

Фото: Максим Платонов

Эффективность ионизатора воздуха в борьбе с COVID-19

За последние сутки в России выявили 58 675 новых случаев коронавируса, выздоровели 92 732 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 140 069 человек, а выздоровевших — до 14 895 083.



За сутки болезнь унесла жизни 645 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 358 246 человек.



За последние сутки проведено 187 тысяч тестов на коронавирус. Всего проведено свыше 279,4 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог Евгения Стрюкова рассказала об эффективности использования ионизатора воздуха при борьбе с коронавирусом и другими вирусными инфекциями. По ее словам, ионизатор воздуха высвобождает отрицательные ионы в воздух. В свою очередь, они прикрепляются к крошечным частицам вредных паров. Отрицательные ионы дают частицам электрический заряд, заставляя их слипаться и опускаться на поверхности: стены, потолки, столы, напольные покрытия, металлические коллекторные пластины в устройстве и пр. После «приземления» частицы легко можно удалить с поверхностей.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов назвал главные ошибки россиян при подготовке к вакцинации от COVID-19. Одной из таких ошибок является прием разжижающих кровь препаратов. Но в то же время люди опасаются принимать антигистаминные и жаропонижающие лекарства, хотя они не оказывают никакого воздействия. Водовозов призвал не злоупотреблять алкогольными напитками и избегать переутомления, чтобы проходить вакцинацию или ревакцинацию в «оптимальной форме».

Фото: Максим Платонов

Инфекционист Николай Малышев заявил, что у пациента с COVID-19 из-за сниженного иммунитета к болезни могут присоединиться другие инфекционные заболевания. По его словам, это могут быть вирусные, грибковые и бактериальные инфекции. Это ухудшает течение болезни, а значит и увеличивает опасность для человека, который болеет или уже переболел.

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что при заражении омикрон-штаммом COVID-19 у пациентов часто наблюдаются тошнота, диарея и потеря аппетита. Она отметила, что с распространением «омикрона» желудочно-кишечная симптоматика стала проявляться гораздо чаще, чем при дельта-штамме. Кроме того, по ее словам, у самых маленьких пациентов заболевание нередко сопровождается рвотой. Такой симптом особенно сильно выражен в первый день болезни.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике инфекционный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 откроется в Сибае в апреле 2022 года. 10—15 апреля он уже сможет принять первых пациентов. Он добавил, что в марте будет открыт аналогичный центр в Туймазах. В будущем такой же госпиталь планируется построить в северной части республики. Строительные работы в госпитале в Сибае завершены. Сейчас на объекте идет монтаж коммунальной инфраструктуры и установка оборудования. В нем установят второй в городе томограф и другое высокотехнологичное диагностическое оборудование.

Фото: glavarb.ru

Власти Ростовской области прокомментировали ситуацию с увольнением врачей из ковидного госпиталя в городской больнице №20. Все договоры с медиками были временными и расторгаются из-за сокращения мест в госпитале. В региональном опер-штабе сообщили, что загрузка ковидных госпиталей снизилась до 56%, и поэтому власти приняли решение сократить их количество. Соответственно, сократится и число врачей, с которыми были заключены временные договоры на работу в красных зонах. Отмечается что данные меры уже принимались при сокращении количества мест в ковидных госпиталях с 6 до 2 тысяч коек.

В Ярославской области в ходе заседания оперштаба было принято решение о возобновлении оказания плановой медицинской помощи с 14 марта. По словам главного санитарного врача области Александра Звягина, в области падает уровень заболеваемости. Он отметил, что число выздоровевших пациентов стало превышать число вновь заболевающих. За неделю на 36% уменьшилось количество выявленных случаев заболевания. Для лечения пациентов с СOVID-19 задействованы 24 медорганизации, в которых занято 1 914 коек. Свободно на сегодняшний день 750 коек, что составляет около 40% от общего числа развернутых в регионе.

В Кабардино-Балкарии смягчили ограничительные меры, введенные ранее в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, отменили использование QR-кодов для доступа к услугам объектов общественного питания, театров, музеев, домов культуры, органов записи актов гражданского состояния, кинотеатров, фитнес-центров, спортзалов, бассейнов, гостиниц, салонов красоты, парикмахерских, соляриев, саун. Кроме того, отменили ограничения на посещение объектов общественного питания при определенном уровне их заполнения, возобновили работу фуд-кортов и детских игровых комнат.

Фото: Максим Платонов

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае увеличилось за праздничные дни, но пока показатели ниже, чем в конце февраля. Региональный оперштаб сообщил, что за минувшие сутки госпитализировано 73 человека. Выявлено 1 180 новых случаев заражения коронавирусом. В первых числах марта, по данным с сайта стопкоронавирус.рф, количество заболевших варьировалось от 1 тыс. до примерно 1,1 тыс. В конце февраля фиксировалось в районе 1,8 тыс. заболевших в сутки.

Работа трех дошкольных учреждений и 21 группы в 19 детских садах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) временно приостановлена из-за увеличения числа заразившихся ОРВИ и коронавирусной инфекцией. По данным управления, неделей ранее в Югре была приостановлена работа одного дошкольного учреждения и девяти групп в девяти детсадах ХМАО. В управлении Роспотребнадзора по Югре отметили, что с 28 февраля по 6 марта 2022 года в регионе зарегистрировано 131,1 случая ОРВИ и гриппа на 100 тыс. населения, что ниже показателя предыдущей недели на 15,7%, но выше эпидемического порога на 45,9%, главным образом за счет взрослого населения.

ЗАГСы в Амурской области снимают ограничения по количеству гостей, присутствующих во время церемонии бракосочетания. Отмечается, что снять ограничения позволила улучшающаяся эпидемиологическая ситуация. С прошлой недели в Амурской области отмечено снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией более чем на 27% на всех территориях и во всех возрастных категориях, кроме людей в возрасте от 55 лет.

Власти Якутии разрешили проведение спортивных мероприятий в регионе при участии зрителей, сообщила в среду пресс-служба Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха. Ранее все соревнования на территории Якутии проходили без зрителей. Принято решение увеличить максимальное возможное количество зрителей на официальных спортивных и физкультурных мероприятиях до 75% от общей вместимости спортивного объекта. Соответствующий приказ подписал заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха Александр Бугаев. Данные ограничения не действуют на спортивные мероприятия, которые проходят в открытых сооружениях, добавили в министерстве. Все зрители будут допускаться на спортобъекты строго по QR-коду.

Фото: minsport.sakha.gov.ru

11 марта власти Камчатского края в связи с улучшением эпидемиологической обстановки отменяют в регионе систему QR-кодов для посещения кафе, театров, музеев и спортивных объектов. 3 марта власти Камчатки приняли решение о сокращении ковидных коек с 626 до 556 в моногоспиталях для лечения пациентов с коронавирусом из-за стабилизации эпидемической ситуации.

Власти Мурманской области приняли решение полностью отменить требование о предъявлении QR-кодов в регионе с 14 марта, сообщил губернатор Андрей Чибис. Он добавил, что также отменяются ограничения по наполняемости объектов спорта и культуры, а с 11 марта откроются зоны фуд-кортов и детские игровые комнаты.

Снижение заболеваемости коронавирусом в Европейском регионе ВОЗ

В мире коронавирусом на 09.20 (мск) заразились 449 742 480 человек, 6 014 742 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 369 007). На второй строчке — Индия (42 975 883), на третьей — Бразилия (29 152 318), на четвертой — Франция (23 346 927), на пятой — Великобритания (19 446 892).



Больше всего смертей зафиксировано в США (961 843). За ними следуют Бразилия (653 134), Индия (515 355), Россия (350 490, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (320 166).

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что число заболевших COVID-19 и умерших в результате болезни в Европейском регионе ВОЗ продолжает снижаться. Он призвал страны оставаться бдительными и продолжать вакцинацию населения. В ВОЗ также хотели бы, чтобы любые ограничения в сфере общественного здравоохранения и социальных мер в случае отмены могли быть быстро возобновлены, если это потребуется.

Ученые из Оксфордского университета доказали, что коронавирус вызывает уменьшение объема мозга. В исследовании приняли участие 785 человек в возрасте от 51 до 81 года, из них 401 участник переболел COVID-19. Они прошли два сканирования головного мозга, в результате которых выяснилось, что в областях, связанных с обонянием, объем мозга переболевших коронавирусом сократился в среднем на 0,7%. Данное исследование показало, что коронавирус не только вызывает временное ухудшение когнитивных способностей, но и снижает их навсегда.



Фото: avangeo.ru

Министр здравоохранения Румынии Александру Рафила сообщил, что с 9 марта в стране отменяются санитарные ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, одновременно с прекращением действия в стране режима тревоги. Так, со среды в Румынии больше не будет обязательным ношение маски, отменяются ограничения на доступ в магазины, рестораны и госучреждения, а также на график их работы. При въезде из-за рубежа больше не нужен зеленый сертификат о прохождении вакцинации.

Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб заявил, что власти страны с 1 апреля полностью открывают границы для иностранных граждан при условии их вакцинации от коронавируса. По его словам, для этого «необходимо быть полностью вакцинированным, иметь отрицательный результат ПЦР-теста и сдать экспресс-тест в течение 24 часов после прибытия». Правительство Малайзии закрыло границы в марте 2020 года. Примерно 98% совершеннолетних жителей страны полностью вакцинированы. Минздрав разрешил использование девяти вакцин, в том числе российского «Спутника V».

В Индии отменяется запрет на международные авиарейсы после двухлетнего перерыва, введенного из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Министерство гражданской авиации Индии, зарубежные рейсы будут полностью разрешены с 27 марта. Главное управление гражданской авиации Индии приостановило осуществление регулярных международных коммерческих пассажирских перевозок 23 марта 2020 года из-за роста заболеваемости COVID-19. С июля 2020 года действуют двусторонние соглашения с отдельными странами о «воздушном пузыре» (ограниченном авиасообщении только для граждан этих стран).

Министр исследований, науки и инноваций Новой Зеландии Меган Вудз сообщила, что страна направит 10 млн новозеландских долларов ($6,8 млн) Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) для продолжения исследований и создания новых вакцин от коронавируса. По ее словам, это позволит продолжать работы по созданию вакцин от коронавируса и подготовке к будущим пандемиям. Заместитель министра здравоохранения Аеша Веррал, комментируя решение властей, отметила, что «вакцины по-прежнему остаются лучшим средством для спасения жизней и минимизации социального, экономического и культурного ущерба от пандемий».

Максим Кокунин