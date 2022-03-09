Главное о коронавирусе на 9 марта: проявление «омикрона» в кишечной форме, воздействие COVID-19 на объем мозга
Новые смерти от коронавируса в Татарстане
За последние сутки в Татарстане выявлено 733 случая заражения коронавирусом. Всего на 9 марта общее количество инфицированных в республике достигло 128 001. Выздоровел за весь период 101 061 человек, в том числе 446 — за минувшие сутки. Всего скончалось 1 766 человек, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 80 человек.
- Накануне стало известно о пяти случаях смерти от COVID-19 в Татарстане. По данным Минздрава РТ, умерли двое мужчин 1937 и 1938 годов рождения и трое женщин 1937, 1938, 1949 годов рождения. За все время пандемии в республике от коронавируса скончались 1 762 человека.
- Напомним, 6 марта в Татарстане отменили ряд ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Отменяется обязательное требование о переводе на удаленный режим работы сотрудников старше 60 лет, которые не перенесли инфекцию и не сделали от нее прививку. Также разрешена полная заполняемость зала в театрах и кинотеатрах, концертных залах и т.д.
Эффективность ионизатора воздуха в борьбе с COVID-19
За последние сутки в России выявили 58 675 новых случаев коронавируса, выздоровели 92 732 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 140 069 человек, а выздоровевших — до 14 895 083.
За сутки болезнь унесла жизни 645 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 358 246 человек.
За последние сутки проведено 187 тысяч тестов на коронавирус. Всего проведено свыше 279,4 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.
- Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог Евгения Стрюкова рассказала об эффективности использования ионизатора воздуха при борьбе с коронавирусом и другими вирусными инфекциями. По ее словам, ионизатор воздуха высвобождает отрицательные ионы в воздух. В свою очередь, они прикрепляются к крошечным частицам вредных паров. Отрицательные ионы дают частицам электрический заряд, заставляя их слипаться и опускаться на поверхности: стены, потолки, столы, напольные покрытия, металлические коллекторные пластины в устройстве и пр. После «приземления» частицы легко можно удалить с поверхностей.
- Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов назвал главные ошибки россиян при подготовке к вакцинации от COVID-19. Одной из таких ошибок является прием разжижающих кровь препаратов. Но в то же время люди опасаются принимать антигистаминные и жаропонижающие лекарства, хотя они не оказывают никакого воздействия. Водовозов призвал не злоупотреблять алкогольными напитками и избегать переутомления, чтобы проходить вакцинацию или ревакцинацию в «оптимальной форме».
- Инфекционист Николай Малышев заявил, что у пациента с COVID-19 из-за сниженного иммунитета к болезни могут присоединиться другие инфекционные заболевания. По его словам, это могут быть вирусные, грибковые и бактериальные инфекции. Это ухудшает течение болезни, а значит и увеличивает опасность для человека, который болеет или уже переболел.
- Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что при заражении омикрон-штаммом COVID-19 у пациентов часто наблюдаются тошнота, диарея и потеря аппетита. Она отметила, что с распространением «омикрона» желудочно-кишечная симптоматика стала проявляться гораздо чаще, чем при дельта-штамме. Кроме того, по ее словам, у самых маленьких пациентов заболевание нередко сопровождается рвотой. Такой симптом особенно сильно выражен в первый день болезни.
- Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике инфекционный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 откроется в Сибае в апреле 2022 года. 10—15 апреля он уже сможет принять первых пациентов. Он добавил, что в марте будет открыт аналогичный центр в Туймазах. В будущем такой же госпиталь планируется построить в северной части республики. Строительные работы в госпитале в Сибае завершены. Сейчас на объекте идет монтаж коммунальной инфраструктуры и установка оборудования. В нем установят второй в городе томограф и другое высокотехнологичное диагностическое оборудование.
- Власти Ростовской области прокомментировали ситуацию с увольнением врачей из ковидного госпиталя в городской больнице №20. Все договоры с медиками были временными и расторгаются из-за сокращения мест в госпитале. В региональном опер-штабе сообщили, что загрузка ковидных госпиталей снизилась до 56%, и поэтому власти приняли решение сократить их количество. Соответственно, сократится и число врачей, с которыми были заключены временные договоры на работу в красных зонах. Отмечается что данные меры уже принимались при сокращении количества мест в ковидных госпиталях с 6 до 2 тысяч коек.
- В Ярославской области в ходе заседания оперштаба было принято решение о возобновлении оказания плановой медицинской помощи с 14 марта. По словам главного санитарного врача области Александра Звягина, в области падает уровень заболеваемости. Он отметил, что число выздоровевших пациентов стало превышать число вновь заболевающих. За неделю на 36% уменьшилось количество выявленных случаев заболевания. Для лечения пациентов с СOVID-19 задействованы 24 медорганизации, в которых занято 1 914 коек. Свободно на сегодняшний день 750 коек, что составляет около 40% от общего числа развернутых в регионе.
- В Кабардино-Балкарии смягчили ограничительные меры, введенные ранее в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, отменили использование QR-кодов для доступа к услугам объектов общественного питания, театров, музеев, домов культуры, органов записи актов гражданского состояния, кинотеатров, фитнес-центров, спортзалов, бассейнов, гостиниц, салонов красоты, парикмахерских, соляриев, саун. Кроме того, отменили ограничения на посещение объектов общественного питания при определенном уровне их заполнения, возобновили работу фуд-кортов и детских игровых комнат.
- Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае увеличилось за праздничные дни, но пока показатели ниже, чем в конце февраля. Региональный оперштаб сообщил, что за минувшие сутки госпитализировано 73 человека. Выявлено 1 180 новых случаев заражения коронавирусом. В первых числах марта, по данным с сайта стопкоронавирус.рф, количество заболевших варьировалось от 1 тыс. до примерно 1,1 тыс. В конце февраля фиксировалось в районе 1,8 тыс. заболевших в сутки.
- Работа трех дошкольных учреждений и 21 группы в 19 детских садах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) временно приостановлена из-за увеличения числа заразившихся ОРВИ и коронавирусной инфекцией. По данным управления, неделей ранее в Югре была приостановлена работа одного дошкольного учреждения и девяти групп в девяти детсадах ХМАО. В управлении Роспотребнадзора по Югре отметили, что с 28 февраля по 6 марта 2022 года в регионе зарегистрировано 131,1 случая ОРВИ и гриппа на 100 тыс. населения, что ниже показателя предыдущей недели на 15,7%, но выше эпидемического порога на 45,9%, главным образом за счет взрослого населения.
- ЗАГСы в Амурской области снимают ограничения по количеству гостей, присутствующих во время церемонии бракосочетания. Отмечается, что снять ограничения позволила улучшающаяся эпидемиологическая ситуация. С прошлой недели в Амурской области отмечено снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией более чем на 27% на всех территориях и во всех возрастных категориях, кроме людей в возрасте от 55 лет.
- Власти Якутии разрешили проведение спортивных мероприятий в регионе при участии зрителей, сообщила в среду пресс-служба Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха. Ранее все соревнования на территории Якутии проходили без зрителей. Принято решение увеличить максимальное возможное количество зрителей на официальных спортивных и физкультурных мероприятиях до 75% от общей вместимости спортивного объекта. Соответствующий приказ подписал заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха Александр Бугаев. Данные ограничения не действуют на спортивные мероприятия, которые проходят в открытых сооружениях, добавили в министерстве. Все зрители будут допускаться на спортобъекты строго по QR-коду.
- 11 марта власти Камчатского края в связи с улучшением эпидемиологической обстановки отменяют в регионе систему QR-кодов для посещения кафе, театров, музеев и спортивных объектов. 3 марта власти Камчатки приняли решение о сокращении ковидных коек с 626 до 556 в моногоспиталях для лечения пациентов с коронавирусом из-за стабилизации эпидемической ситуации.
- Власти Мурманской области приняли решение полностью отменить требование о предъявлении QR-кодов в регионе с 14 марта, сообщил губернатор Андрей Чибис. Он добавил, что также отменяются ограничения по наполняемости объектов спорта и культуры, а с 11 марта откроются зоны фуд-кортов и детские игровые комнаты.
Снижение заболеваемости коронавирусом в Европейском регионе ВОЗ
В мире коронавирусом на 09.20 (мск) заразились 449 742 480 человек, 6 014 742 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 369 007). На второй строчке — Индия (42 975 883), на третьей — Бразилия (29 152 318), на четвертой — Франция (23 346 927), на пятой — Великобритания (19 446 892).
Больше всего смертей зафиксировано в США (961 843). За ними следуют Бразилия (653 134), Индия (515 355), Россия (350 490, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (320 166).
- Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что число заболевших COVID-19 и умерших в результате болезни в Европейском регионе ВОЗ продолжает снижаться. Он призвал страны оставаться бдительными и продолжать вакцинацию населения. В ВОЗ также хотели бы, чтобы любые ограничения в сфере общественного здравоохранения и социальных мер в случае отмены могли быть быстро возобновлены, если это потребуется.
- Ученые из Оксфордского университета доказали, что коронавирус вызывает уменьшение объема мозга. В исследовании приняли участие 785 человек в возрасте от 51 до 81 года, из них 401 участник переболел COVID-19. Они прошли два сканирования головного мозга, в результате которых выяснилось, что в областях, связанных с обонянием, объем мозга переболевших коронавирусом сократился в среднем на 0,7%. Данное исследование показало, что коронавирус не только вызывает временное ухудшение когнитивных способностей, но и снижает их навсегда.
- Министр здравоохранения Румынии Александру Рафила сообщил, что с 9 марта в стране отменяются санитарные ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, одновременно с прекращением действия в стране режима тревоги. Так, со среды в Румынии больше не будет обязательным ношение маски, отменяются ограничения на доступ в магазины, рестораны и госучреждения, а также на график их работы. При въезде из-за рубежа больше не нужен зеленый сертификат о прохождении вакцинации.
- Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб заявил, что власти страны с 1 апреля полностью открывают границы для иностранных граждан при условии их вакцинации от коронавируса. По его словам, для этого «необходимо быть полностью вакцинированным, иметь отрицательный результат ПЦР-теста и сдать экспресс-тест в течение 24 часов после прибытия». Правительство Малайзии закрыло границы в марте 2020 года. Примерно 98% совершеннолетних жителей страны полностью вакцинированы. Минздрав разрешил использование девяти вакцин, в том числе российского «Спутника V».
- В Индии отменяется запрет на международные авиарейсы после двухлетнего перерыва, введенного из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Министерство гражданской авиации Индии, зарубежные рейсы будут полностью разрешены с 27 марта. Главное управление гражданской авиации Индии приостановило осуществление регулярных международных коммерческих пассажирских перевозок 23 марта 2020 года из-за роста заболеваемости COVID-19. С июля 2020 года действуют двусторонние соглашения с отдельными странами о «воздушном пузыре» (ограниченном авиасообщении только для граждан этих стран).
- Министр исследований, науки и инноваций Новой Зеландии Меган Вудз сообщила, что страна направит 10 млн новозеландских долларов ($6,8 млн) Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) для продолжения исследований и создания новых вакцин от коронавируса. По ее словам, это позволит продолжать работы по созданию вакцин от коронавируса и подготовке к будущим пандемиям. Заместитель министра здравоохранения Аеша Веррал, комментируя решение властей, отметила, что «вакцины по-прежнему остаются лучшим средством для спасения жизней и минимизации социального, экономического и культурного ущерба от пандемий».
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Источник : https://realnoevremya.ru/news/243677-glavnoe-o-koronaviruse-na-9-marta - обалдеть! может это и была цель разработчиков вируса?