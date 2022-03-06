В Татарстане отменили ряд антиковидных мер

В Татарстане отменили ряд ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, отменяется обязательное требование о переводе на удаленный режим работы сотрудников старше 60 лет, которые не перенесли инфекцию и не сделали от нее прививку. Также разрешена полная заполняемость зала в театрах и кинотеатрах, концертных залах и т.д.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, самоизоляция для татарстанцев в возрасте 60 лет и старше, а также жителей РТ с хроническими заболеваниями носит рекомендательный характер.

В прошлом месяце в республике отменили обязательное наличие QR-кодов в общественном транспорте, заведениях общепита и торговых центрах. Данные меры действовали с ноября прошлого года. Также объектам розничной торговли разрешили работать в ночное время.

Диана Жиленкова