В Европейском регионе ВОЗ более трех недель снижается заболеваемость COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что число заболевших COVID-19 и умерших в результате болезни в Европейском регионе ВОЗ продолжает снижаться. Об этом сообщает ТАСС.

— В Европейском регионе ВОЗ число случаев заболевания COVID-19 и число смертей снижается каждую неделю с 10 февраля, — уточнил он.

Клюге призвал страны оставаться бдительными и продолжать вакцинацию населения. В ВОЗ также хотели бы, чтобы любые ограничения в сфере общественного здравоохранения и социальных мер в случае отмены, могли быть быстро возобновлены, если это потребуется.

Фото: Максим Платонов

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Максим Кокунин