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Danone приостанавливает инвестиционные проекты в России

20:46, 06.03.2022
Danone приостанавливает инвестиционные проекты в России
Фото: wikimedia.org

Danone приостановит все инвестиционные проекты в России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

Danone продолжит производство и дистрибуцию свежих молочных продуктов и детского питания в РФ.

Фото: wikimedia.org

В среду компания уже сообщала, что не планирует уход с российского рынка из-за ситуации на Украине. Сейчас ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в стране продолжают работу в штатном режиме.

Вчера испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara и Bershka, решила временно прекратить работу в России из-за специальной военной операции РФ на Украине. Все последние актуальные новости о военной операции на Украине и ее последствиях — в сюжете «Реального времени».

Татьяна Леухина
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