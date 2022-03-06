Danone приостанавливает инвестиционные проекты в России

Danone приостановит все инвестиционные проекты в России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

Danone продолжит производство и дистрибуцию свежих молочных продуктов и детского питания в РФ.

Фото: wikimedia.org

В среду компания уже сообщала, что не планирует уход с российского рынка из-за ситуации на Украине. Сейчас ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в стране продолжают работу в штатном режиме.



Вчера испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara и Bershka, решила временно прекратить работу в России из-за специальной военной операции РФ на Украине. Все последние актуальные новости о военной операции на Украине и ее последствиях — в сюжете «Реального времени».



Татьяна Леухина