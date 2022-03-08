Минобороны России: авиация уничтожила 32 военных объекта на Украине

Авиация ВКС России уничтожила 32 военных объекта на Украине, в том числе 23 района сосредоточения вооружения и техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

С начала операции вооруженные силы РФ уничтожили 2 581 объект военной инфраструктуры страны. Также были уничтожены 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «БУК М-1» и «Оса».

Фото: function.mil.ru

Подразделениями российских сил взяли под контроль два населенных пункта на Украине, а силы ДНР продвинулись в Мариуполе почти на километр, передает ТАСС.

Ранее военное ведомство отчиталось о работе гуманитарных коридоров. Власти Украины подтвердили только один маршрут — из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей. По этому маршруту удалось эвакуировать меньше тысячи людей — 723 человека. Из них 576 граждан Индии, 115 жителей Китая, 20 граждан Иордании и 12 жителей Туниса.

Татьяна Леухина