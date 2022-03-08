МЧС России доставило на Украину и в Донбасс около 430 тонн гуманитарной помощи

Фото: Максим Платонов

МЧС России доставило в Донбасс и на Украину около 430 тонн гуманитарной помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Из Ростовской области в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) 8 марта прибыли колонны Донского спасательного центра МЧС России — 25 машин доставили жителям Донбасса 220 тонн гуманитарной помощи.

Еще одна колонна МЧС России из десяти автомобилей доставила около 90 тонн груза из Крыма в Каховку Херсонской области Украины. 14 грузовиков перевезли 121 тонну гуманитарной помощи в село Липцы Харьковской области из Белгорода.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане тоже продолжается сбор гуманитарной помощи для вынужденных беженцев из ДНР и ЛНР. Несколько фур отправили в Ростовскую область. «Реальное время» побывало на месте отправки гуманитарной помощи 2 марта. В состав фуры вошли продукты с длительным сроком годности, крупы, средства гигиены, бытовая техника, туалетная бумага, школьные принадлежности, одежда. Фото и видео — в материале интернет-газеты.

Число прибывших в Россию жителей ДНР и ЛНР, а еще Украины приблизилось к 200 тысячам. Границу России, по состоянию на 8 марта, пересекли уже 197,9 тысячи человек. Из них более 173 тысяч прибыли из ДНР и ЛНР с 18 февраля, когда власти республик объявили об эвакуации.

Маргарита Головатенко