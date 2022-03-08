За сутки в России зарегистрировали 66 576 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 66 576 случаев заболевания COVID-19. Всего заразившихся по стране с начала пандемии зарегистрировали 17 081 394 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 8 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 111 756 россиян. Всего вылечившихся — 14 802 351 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 649 россиян. Всего от инфекции скончался 357 601 человек.

Фото: realnoevremya.ru

В России за вчерашние сутки выявили 73 162 новых случая заболевания COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко