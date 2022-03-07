В России выявили 73 162 новых случая заболевания COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявили 73 162 новых случая заболевания коронавирусом. Госпитализированы 3 804 человека. За все время пандемии инфекцию подхватили 17 014 818 жителей страны.

В общей сложности выздоровели 14 690 595 человек, в том числе 122 619 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 668 заболевших. Всего от COVID-19 скончались 356 949 россиян.

Фото: Ринат Назметдинов

За сутки проведено 328 тысяч тестов на коронавирус. Всего проведено более 279 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

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Диана Жиленкова