В Челнах кондуктор скончалась в трамвае

В Набережных Челнах 7 марта вечером в диспетчерскую скорой помощи поступил звонок от водителя трамвая — он звонил с конечной остановки в поселке Сидоровка и сообщил, что его коллеге кондуктору стало плохо.



Водитель трамвая пояснил медикам, что вызвать скорую помощь его попросила сама женщина, пожаловавшись на резкое ухудшение самочувствия.

44-летняя кондуктор скончалась до приезда бригады. Причину смерти предстоит выяснить судмедэкспертам, передают «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru

7 марта утром в Набережных Челнах произошла другая трагедия — женщину насмерть сбил трамвай и несколько метров тащил ее по путям. Инцидент произошел днем 7 марта в поселке ЗЯБ, недалеко от остановки «Микрорайон Бумажников». В соцсетях сообщили, что погибшая — 82-летняя пенсионерка. Она вышла из вагона и начала обходить его спереди. В это же время трамвай поехал.

Маргарита Головатенко