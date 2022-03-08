В Челнах трамвай насмерть сбил женщину и протащил по путям несколько метров

В Набережных Челнах женщину насмерть сбил трамвай и несколько метров тащил ее по путям, об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.



Инцидент произошел днем 7 марта в поселке ЗЯБ недалеко от остановки «Микрорайон Бумажников». В соцсетях сообщили, что погибшая — 82-летняя пенсионерка. Она вышла из вагона и начала обходить его спереди. В это же время трамвай поехал.

Сообщается, что водитель мог не заметить женщину, поэтому и совершил наезд. Пенсионерка скончалась на месте.

В начале марта 40-летний водитель автобуса сбил пенсионерку в Казани. В казанском Комитете по транспорту тогда заявляли, что в произошедшем есть вина обоих участников ДТП. 67-летняя жительница города ожидала автобус на проезжей части. На дороге у остановки образовалась наледь, водитель не справился с управлением и автобус повело. Автобус задел пассажирку задней частью салона — женщина стояла на проезжей части, что также является нарушением ПДД. Пострадавшую госпитализировали.



Маргарита Головатенко