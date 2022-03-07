Новости общества

14:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минобрнауки опровергло информацию о повышении стоимости образовательных услуг

16:10, 07.03.2022
Минобрнауки опровергло информацию о повышении стоимости образовательных услуг
Фото: realnoevremya.ru

Минобрнауки опровергло информацию о повышении стоимости образовательных услуг. Стоимость обучения на первом курсе уже установлена вузами и в этом году не будет меняться без согласования министерства.

Цены на обучение на втором и последующих курсах закреплены в договорах оказания услуг и не пересматриваются в одностороннем порядке.

Ситуация находится на контроле министерства, сообщили в Минобрнауки РФ.

Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также