Минобрнауки опровергло информацию о повышении стоимости образовательных услуг
Минобрнауки опровергло информацию о повышении стоимости образовательных услуг. Стоимость обучения на первом курсе уже установлена вузами и в этом году не будет меняться без согласования министерства.
Цены на обучение на втором и последующих курсах закреплены в договорах оказания услуг и не пересматриваются в одностороннем порядке.
Ситуация находится на контроле министерства, сообщили в Минобрнауки РФ.
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