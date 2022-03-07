Минобрнауки опровергло информацию о повышении стоимости образовательных услуг

Минобрнауки опровергло информацию о повышении стоимости образовательных услуг. Стоимость обучения на первом курсе уже установлена вузами и в этом году не будет меняться без согласования министерства.



Цены на обучение на втором и последующих курсах закреплены в договорах оказания услуг и не пересматриваются в одностороннем порядке.

Ситуация находится на контроле министерства, сообщили в Минобрнауки РФ.

Маргарита Головатенко