Цена газа в Европе вновь обновила исторический рекорд, поднявшись до $2 267 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе снова обновила исторический рекорд и поднялась до $2 267 за 1 тыс. куб. м, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.



Сегодня цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла о $2 179,6 за 1 тыс. куб. м, то есть €189,9 за МВтч. В целом стоимость газа с начала торгов растет на 14,7%.

Сегодня цена газа в Европе обновила вчерашний исторический максимум — 2 марта стоимость газа достигла $2 200 за 1 тыс. кубометров.

Фото: realnoevremya.ru

Рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне санкций США, ЕС, Великобритании и других государств о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц. Санкции ввели после объявления о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля.

Маргарита Головатенко