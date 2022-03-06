Netflix приостанавливает работу в России
Стриминговый сервис Netflix решил приостановить работу в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил представитель компании.
«Учитывая ситуацию, мы приняли решение приостановить нашу деятельность в России», — передает ТАСС со ссылкой на Variety.
Ранее Netflix решил приостановить российские кинопроекты.
Сегодня стало известно, что стриминговый сервис Spotify ограничил возможность оформления Premium-подписки в России, TikTok приостановил прямые эфиры и распространение нового контента в стране из-за закона о фейках. Пользователи этой соцсети могут смотреть контент только россиян.
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