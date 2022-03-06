TikTok прекращает прямые эфиры и распространение нового контента в России из-за закона о фейках
TikTok приостанавливает прямые эфиры и распространение нового контента в России из-за закона о фейках. Об этом пишет ТАСС.
Представители сервиса отмечают, что из-за закона у них нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент. Служба обмена сообщениями затрагиваться не будет. В компании продолжат следить за ситуацией в России, чтобы полностью возобновить работу.
В пятницу президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям. Наказание за это преступление может составить до 15 лет лишения свободы. Оно будет применяться, если такая информация повлечет за собой тяжкие последствия.
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