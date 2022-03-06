В России недоступна premium-подписка на Spotify

Стриминговый сервис Spotify ограничил возможность оформления рremium-подписки в России. Об этом заявили в компании.

Купить подписку больше нельзя из-за новых внешних ограничений. У пользователей, у которых пока она активна, это означает, что следующая попытка сервиса принять оплату может быть неудачной. После этого приложение будет работать в бесплатном режиме, передает «РИА Новости».



Фото: pxhere.com

С помощью подписки можно скачивать музыку для прослушивания офлайн, слушать треки без рекламы и делать неограниченное количество скипов, позволяющих переключить трек.



Spotify 3 марта объявил, что закрывает офис в России на неопределенный срок и ограничивает доступ к подкастам российских государственных СМИ. Международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили об ограничении своей работы в России из-за военной спецоперации на Украине. Сегодня Центробанк уточнил, что сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны.



Татьяна Леухина