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В Москве автозак с задержанными перевернулся — пострадали девять человек

16:59, 06.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Москве автозак с задержанными перевернулся — пострадали девять человек
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Москве в ДТП попал автозак с задержанными на акции против спецоперации на Украине. Пострадали девять человек, сообщили в пресс-службе ГУМВД Москвы.

Авария с участием автобуса ГУМВД, который двигался с сиреной и маяками, произошла на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Хамовнический вал. В нем в момент ДТП находились 29 человек, из них пять сотрудников полиции, передает «РИА Новости».

Девять человек получили легкие ушибы, их осмотрели медицинские работники.

Вчера МВД России предупредило о незаконности проведения несанкционированных митингов и ответственности за участие в таких мероприятиях. Ранее в интернете распространились призывы выйти на центральные площади городов и выразить протест против проведения специальной военной операции на Украине.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество

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