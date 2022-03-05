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МВД предупредило об ответственности за участие в незаконных акциях

12:59, 05.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
МВД предупредило об ответственности за участие в незаконных акциях
Фото: realnoevremya.ru (архив)

МВД России в связи с распространением в интернете призывов к участию в несанкционированных акциях 6 марта предупреждает о незаконности их проведения и ответственности за участие в таких мероприятиях. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Отмечается, что все попытки проведения акций, не согласованных с властями, будут пресекаться. Организаторов и участников будут привлекать к ответственности, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Руководителям территориальных органов МВД дали поручения о реализации комплекса дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории.

Ранее в интернете распространились призывы выйти на центральные площади городов и выразить протест против специальной военной операции на Украине.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

На прошлой неделе несколько десятков человек задержали на несанкционированных акциях, которые проходили в нескольких городах России, в том числе в Казани.

Татьяна Леухина
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