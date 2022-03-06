Путин подписал закон об ужесточении наказания за педофилию

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за педофилию. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно ему, за педофилию при помощи интернета или СМИ, а также в том случае, если преступление совершено лицом, уже судимым за преступления сексуального характера, либо группой лиц по предварительному сговору, наказание составит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет грозит наказание до 1 года колонии. Теперь обязательно при допросе по таким делам потерпевших и свидетелей в возрасте до 16 лет будет присутствовать психолог. Ранее его участие требовалось только для тех, кому не исполнилось 14 лет.

15 февраля Госдума приняла во втором чтении проект об ужесточении ответственности для педофилов. В конце января президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних.

Татьяна Леухина