Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Медиазоны»*

На основании требования Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к сайту «Медиазоны»* (признано СМИ-иноагентом в РФ). Об этом свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Данная мера принята согласно регламенту блокировки сайтов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных публичных мероприятиях, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Несколько дней назад Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к сети Facebook на территории России. По данным ведомства, с октября 2020 года было зарегистрировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны социальной сети. В России ограничили доступ и к социальной сети Twitter.

*Признано в России СМИ-иноагентом

Диана Жиленкова