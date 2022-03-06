Новости общества

14:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Альфа-банке сообщили, что карты Visa и Mastercard будут работать еще несколько дней

13:18, 06.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
В Альфа-банке сообщили, что карты Visa и Mastercard будут работать еще несколько дней
Фото: pixabay.com

Альфа-банк будет временно выпускать карты Visa и Mastercard. Как пояснили в организации, в запасе остаются несколько миллионов штук «пластика». В банке добавили, что карты Visa и Mastercard от различных российских организаций будут работать по всему миру без ограничений до 9 марта.

Также в банке выразили надежду, что международные платежные системы возобновят свою работу на российской территории. В таком случае карты автоматически продолжат функционировать по всему миру, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Сегодня в Национальной системе платежных карт сообщили, что по истечении срока действия карты Visa и Mastercard автоматически перевыпустят на базе системы «Мир». Для этого клиентам не придется обращаться в банк.

Диана Жиленкова
Общество

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 06 мар
    Я сегодня расплачивалась - все работает
    Ответить
  • Анонимно 06 мар
    Интересно, к эпл пею мир можно привязать?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также