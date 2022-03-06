В Альфа-банке сообщили, что карты Visa и Mastercard будут работать еще несколько дней

Альфа-банк будет временно выпускать карты Visa и Mastercard. Как пояснили в организации, в запасе остаются несколько миллионов штук «пластика». В банке добавили, что карты Visa и Mastercard от различных российских организаций будут работать по всему миру без ограничений до 9 марта.

Также в банке выразили надежду, что международные платежные системы возобновят свою работу на российской территории. В таком случае карты автоматически продолжат функционировать по всему миру, передает ТАСС.

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Сегодня в Национальной системе платежных карт сообщили, что по истечении срока действия карты Visa и Mastercard автоматически перевыпустят на базе системы «Мир». Для этого клиентам не придется обращаться в банк.

Диана Жиленкова