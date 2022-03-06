В Мариуполе и Волновахе вновь откроются гуманитарные коридоры

Фото: Максим Платонов (архив)

Этим утром в Мариуполе и Волновахе планируют вновь открыть гуманитарные коридоры. Об этом сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Также он выразил надежду, что руководящие процессом обороны городов украинские командиры прикажут подчиненным, чтобы те разблокировали выход из населенных пунктов для эвакуации мирных жителей, передает «РИА Новости».

Накануне Россия объявила об открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из указанных населенных пунктов. Их согласовали с украинской стороной. Также с 10.00 по мск был объявлен режим тишины.

Однако спустя некоторое время стало известно, что к гуманитарным коридорам не смогли добраться порядка 200 тысяч граждан из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи. Их эвакуации препятствовали националисты. Затем гуманитарным коридором смогли воспользоваться несколько человек, в том числе дети.

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Диана Жиленкова