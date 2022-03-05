В Татарстане водителя осудят за ДТП, в котором пострадали рабочие — один погиб

Фото: СУ СК РФ по РТ

50-летнего татарстанца осудят по обвинению в совершении ДТП, в результате которого пострадали рабочие. Местного жителя будут судить по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, сообщили в СУ СК РФ по РТ.



По версии следствия, утром 1 декабря обвиняемый РТ за рулем автобуса КАМАЗ Marcopolo Bravis перевозил 21 рабочего на территорию промышленной площадки «Алабуга» в Елабужском районе РТ. Он не выбрал скорость, которая бы соответствовала дорожным условиям, и наехал на прицеп грузового автомобиля Mercedec Benz Actros, который стоял на проезжей части.

В результате один из пассажиров автобуса получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался. Другому пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.

Причастность к совершению преступления мужчина полностью признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК РФ по РТ

Сегодня в Татарстане вблизи деревни Сафоново пассажирский автобус Казань — Зеленодольск столкнулся с фурой. По факту столкновения грузовика Volvo с рейсовым автобусом около деревни Сафоново в Зеленодольском районе Татарстана проводится проверка. В автобусе в момент происшествия было десять человек. Четверо пассажиров и водитель доставлены для осмотра в медицинское учреждение.

Маргарита Головатенко