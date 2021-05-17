В Татарстане в 2021 году на благоустройство парков, скверов и набережных направят 1,95 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в 2021 году на благоустройство парков, скверов и набережных потратят 1,95 млрд рублей. Всего в этом году планируются работы в 57 общественных пространствах республики.

Строительно-монтажные работы по благоустройству парков, скверов и набережных стартовали в Альметьевском, Аксубаевском, Балтасинском, Бавлинском, Елабужском, Заинском и Зеленодольском районах. Благоустройство общественных пространств ведется также в Нижнекамском, Лаишевском, Лениногорском, Муслюмовском, Тукаевском, Сармановском, Черемшанском районах Татарстана.

Работы в общественных пространствах ведутся по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале мая в Татарстане завершилось голосование по выбору территорий для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды. Жители 11 районов республики выбрали территории для будущих парков.



Татьяна Демина