В Татарстане в 2021 году на благоустройство парков, скверов и набережных направят 1,95 млрд рублей
В Татарстане в 2021 году на благоустройство парков, скверов и набережных потратят 1,95 млрд рублей. Всего в этом году планируются работы в 57 общественных пространствах республики.
Строительно-монтажные работы по благоустройству парков, скверов и набережных стартовали в Альметьевском, Аксубаевском, Балтасинском, Бавлинском, Елабужском, Заинском и Зеленодольском районах. Благоустройство общественных пространств ведется также в Нижнекамском, Лаишевском, Лениногорском, Муслюмовском, Тукаевском, Сармановском, Черемшанском районах Татарстана.
Работы в общественных пространствах ведутся по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.
Напомним, в начале мая в Татарстане завершилось голосование по выбору территорий для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды. Жители 11 районов республики выбрали территории для будущих парков.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым