Минобороны опубликовало видео применения Ка-52 во время спецоперации на Украине

Фото: кадр видео

Минобороны России показало уничтожение бронированной техники Украины вертолетами Ка-52, сообщает «РИА Новости».



Действуя в составе пары, экипажи вертолетов уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами, сказано в описании под видео Минобороны.

В ролике демонстрируется полет двух Ка-52 на малой высоте, показаны кадры с экрана оператора вооружения вертолета. Машина заходит на цель и производит пуск управляемой ракеты, после чего вертолет выполняет разворот со снижением и ложится на обратный курс.

Ударные вертолеты применяют на малой и сверхмалой высотах — это исключает запуск по ним ракет из переносных зенитных ракетных комплексов.

Ка-52 «Аллигатор» предназначен для поражения бронированной техники и живой силы противника на поле боя. В арсенал вертолета входят управляемые ракеты «Атака» и «Вихрь», неуправляемые авиационные ракеты разных калибров, машина может нести авиабомбы и оснащена 30-миллиметровой пушкой.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сегодня сообщал, что в ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ вывели из строя 2 037 объектов военной инфраструктуры.

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Маргарита Головатенко