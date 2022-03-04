Путин призвал Шольца оказать влияние на киевские власти, чтобы добиться эвакуации иностранцев

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе него Путин призвал Шольца оказать влияние на киевские власти с тем, чтобы добиться скорейшего освобождения и безопасной эвакуации иностранцев. «По сути, взяты в заложники более шести тысяч иностранных граждан, в основном студентов, которые используются радикалами в качестве живого щита», — передает пресс-служба президента РФ.

Президент подробно изложил российские подходы, подробно разъяснил цели и задачи специальной военной операции, которые реализуются. Военные РФ принимают все возможные меры для защиты мирных граждан.

Фото: kremlin.ru

Российский лидер уточнил, что Россия открыта к диалогу с украинской стороной, но при условии выполнения всех требований: о нейтральном и безъядерном статусе Украины при обязательной демилитаризации страны, о денацификации, признании российской принадлежности Крыма, суверенитета ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей.

Во время телефонного разговора стороны выразили надежду, что во время третьего раунда переговоров представители Киева займут разумную и конструктивную позицию.

В среду президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и сообщил, что иностранные студенты фактически взяты в заложники украинскими силовиками. Они используют их в качестве живого щита и всячески препятствуют выезду на российскую территорию.



Татьяна Леухина