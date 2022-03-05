Студентка КФУ из Донбасса: было сложно психологически

Студентка первого курса юридического факультета КФУ из Донбасса Карина Левус рассказала свою историю переезда в Казань и о жизни в Донбассе. Об этом сообщается на сайте вуза.

По словам девушки, она хорошо помнит события 2014 года и обстрелы. В течение восьми лет в регионе проводились учения, и была слышна стрельба. Сначала она с семьей уехала в Крым и Белоруссию, а в 2016 году все они вернулись обратно. В Казани Карина оказалась в сентябре 2021 года, поступив в университет. Как она рассказала, ей была непривычны тишина и всеобщее спокойствие. Кроме того ей было психологически сложно, так как она поступала по итогам внутренних вступительных испытаний, а не результатам ЕГЭ.

Студентка также сообщила, что обрадовалась признанию Россией Донецкой и Луганской народных республик. Она добавила, что она и другие долго ждали этого.

Фото: realnoevremya.ru

На днях беженка из Донбасса, живущая в Бавлах, рассказала, как отреагировала на спецоперацию России. Видео можно посмотреть здесь.

Дарья Акимова