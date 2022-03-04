Подписан закон о санкциях для иностранцев за нарушение прав российских граждан

Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении санкций за нарушение прав российских граждан на всех иностранцев. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он распространяется на всех иностранцев и лиц без гражданства. До этого по закону была возможность применения санкций к гражданам США, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека и совершившим преступления в отношении граждан России.

В число санкций входят запрет на въезд в Россию, арест в РФ финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на территории страны находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или других органах управления зарегистрированных на российской территории организаций.

28 февраля Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада. Российским резидентам запрещено предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами РФ.



Дарья Акимова