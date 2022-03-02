Минфин РФ: вложения в золото станут для россиян идеальной альтернативой скупке долларов

В Минфине РФ считают вложения в золото идеальной альтернативой скупке долларов на фоне нестабильной геополитической ситуации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

По словам главы министерства Антона Силуанова, американская валюта является более волатильной и подвержена рискам разного рода. Поэтому она не может составлять достойную конкуренцию драгоценным металлам. В ведомстве считают, что курс золота подвержен краткосрочным колебаниям, но в долгосрочной перспективе вложения в него показывают свою прибыльность.

В связи с этим Минфин России поддерживает инициативу депутатов Госдумы по отмене НДС на инвестиционное золото для физлиц. Ведомство подготовило положительное заключение на разработанный депутатами Госдумы соответствующий законопроект.

Накануне курс доллара достиг исторического максимума и превысил 117 рублей. По данным на 20.04 вчера в ходе валютных торгов на рынке Forex он достиг 117,04 рубля.

Дарья Акимова