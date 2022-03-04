ЦБ решил не возобновлять торги 4 марта на фондовом рынке Мосбиржи

Банк России решил не возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка 4 марта, сообщили в пресс-службе регулятора.



«Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары) в режиме «Закрытие позиций», товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме с 10.00 до 18.45 мск; секции рынка СПФИ», — сказано в сообщении.

Фото: moex.com

Режим работы Мосбиржи на 5 марта 2022 года объявят до 9.00 мск 5 марта.

Маргарита Головатенко