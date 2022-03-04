Южная Корея добилась исключения своих фирм из санкций США против экспорта в Россию

Южная Корея добилась от Вашингтона права не обращаться к США при экспорте в Россию технологической продукции своих фирм. При этом экспортные ограничения Кореи должны будут соответствовать санкциям других западных стран, сообщает ТАСС.

Южнокорейский министр торговли Ё Хан Гу и заместитель министра торговли США Дон Грейвс провели встречу в четверг в Вашингтоне. Как отметила американская сторона, экспортные ограничения Южной Кореи в отношении России соответствуют мерам международного сообщества. В связи с этим США согласились добавить ее в список стран — исключений из правила прямого иностранного продукта.

Ранее сообщалось, что Южная Корея ограничит транзакции с семью российскими банками, попавшими под американские санкции из-за ситуации на Украине.

Маргарита Головатенко