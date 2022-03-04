В Ютазинском районе к шести месяцам условно приговорили местного жителя, ударившего полицейских

Фото: Максим Платонов

В Ютазинском районе Татарстана 58-летний местный житель был признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Прокуратура района поддержала государственное обвинение по уголовному делу. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

3 ноября 2021 года подсудимый, будучи в нетрезвом состоянии, устроил скандал со знакомой своей жены, находившейся в гостях. Была вызвана полиция. Мужчина ударил одного из полицейских головой в грудь. Потом, когда его привезли в больницу для медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, подсудимый ударил кулаком в живот второго полицейского.

Свою вину мужчина не признал и заявил, что не помнит случившегося. Его приговорили к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период. Приговор вступил в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru

В конце февраля в Татарстане вынесли приговор ранее судимому 31-летнему жителю Бугульминского района. Тот, будучи нетрезвым, укусил за руку инспектора группы по осуществлению административного надзора, находясь в кабинете участковых уполномоченных полиции отдела МВД РФ по Бугульминскому району.

Дарья Акимова