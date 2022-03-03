Национальный центр управления обороной РФ: украинские националисты насильно удерживают иностранцев
Украинские националисты насильственно удерживают и воспрепятствуют эвакуации мирного населения, а также иностранцев. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
По его словам, в Харькове находятся 3 189 граждан Индии и до 2 700 человек из Вьетнама, а также 202 жителя Китая. Из Сумы не осуществлена эвакуация 576 граждан Индии, 101 жителя Ганы и 121 человек из Китая. В Чернигове остаются 9 граждан Индонезии.
— Вызывают справедливое возмущение вопиющие случаи террористических действий украинских националистов, — приводит слова Мизинцева «РИА Новости».
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