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Национальный центр управления обороной РФ: украинские националисты насильно удерживают иностранцев

14:42, 03.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Национальный центр управления обороной РФ: украинские националисты насильно удерживают иностранцев
Фото: flickr.com

Украинские националисты насильственно удерживают и воспрепятствуют эвакуации мирного населения, а также иностранцев. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, в Харькове находятся 3 189 граждан Индии и до 2 700 человек из Вьетнама, а также 202 жителя Китая. Из Сумы не осуществлена эвакуация 576 граждан Индии, 101 жителя Ганы и 121 человек из Китая. В Чернигове остаются 9 граждан Индонезии.

— Вызывают справедливое возмущение вопиющие случаи террористических действий украинских националистов, — приводит слова Мизинцева «РИА Новости».

Диана Жиленкова
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