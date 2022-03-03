В России за сутки подтвердились 93 026 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 93 026 случаев заболевания коронавирусом. Всего заразившихся по стране зарегистрировали 16 685 850 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Суточный прирост зараженных в стране составляет менее 100 тысяч человек третий день подряд.

По данным на 3 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 170 689 человек, всего выздоровевших — 14 102 684 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 781 россиянина, всего от инфекции скончались 354 011 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 97 455 новых случаев заболевания COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко