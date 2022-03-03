Главное о коронавирусе на 3 марта: Москва прощается с QR-кодами, COVID-19 замедлил рост экономики США

В Татарстане от COVID-19 привились почти 2,5 млн человек

За последние сутки в Татарстане выявлено 1 935 случаев заражения коронавирусом. Всего на 3 марта общее количество инфицированных в республике достигло 121 324 человек. Выздоровели за весь период 89 547 человек, в том числе 2 821 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 738 человек, за минувшие сутки — пять. Госпитализировали 195 человек.

В Татарстане прививку от коронавируса сделал уже 2 465 601 человек. По данным Минздрава РТ, из общего числа вакцинированных 1 925 700 получили вторую дозу препарата. Повторную вакцинацию прошли 251 444 татарстанца.

С начала пандемии в Татарстане провели 5 518 265 исследований на наличие коронавируса. Исследования проводятся в 24 лабораториях республики, в том числе в организации медико-санитарной части УФСИН по РТ.

Фото: Максим Платонов

Москву освободили от QR-кодов

За последние сутки в России выявили 93 026 новых случаев коронавируса, выздоровели 170 689 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 16 685 850 человек, а выздоровевших — до 14 102 684.



За сутки болезнь унесла жизни 781 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 354 011 человек.



За последние сутки проведено 459 тысяч тестов на коронавирус. Всего проведено свыше 277,5 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Человечество приближается к концу пандемии, считает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, новых волн заболеваемости, скорее всего, больше не будет, но для окончания пандемии по-прежнему нужно соблюдать масочный режим и вакцинироваться. Специалист отметил, что даже по окончании пандемии случаи заболевания коронавирусом, в том числе тяжелые, не прекратятся — их станет меньше.

Руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова рассказала, как узнать, переболел ли привитый от COVID-19 человек бессимптомно. По ее словам, в таком случае необходимо сдать тест на антитела к нуклеокапсиду, а не к S-белку. Специалист отметила, что если у человека выявлены антитела и к S-белку, и к нуклеокапсиду, то он перенес инфекцию в прошлом либо привился цельновирионной вакциной.

Фото: mos.ru

С сегодняшнего дня в Москве отменяется обязательное наличие QR-кодов в общественных местах. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, в городе эпидемиологическая ситуация постепенно стабилизируется: снижается количество госпитализаций и заражений штаммом «омикрон». Кроме того, домашний режим для москвичей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным.

За два года в московскую больницу в Коммунарке поступило свыше 75 тысяч пациентов с COVID-19. По словам главного врача больницы Дениса Проценко, специалисты провели более 7,5 тысячи операций в условиях красной зоны. Москва остается на первом месте в стране по числу заболевших коронавирусом. Всего в городе выявлено более 2,7 млн зараженных COVID-19.

В Липецкой области отменили QR-коды в общественных местах — в торговых центрах, заведениях общепита, салонах красоты, саунах, бассейнах, спортивных центрах, театрах, кинотеатрах, музеях, библиотеках и др. Не требуются они и для заселения в гостиницы. В то же время сохраняется необходимость соблюдения масочного режима. Заболеваемость COVID-19 в регионе снизилась в 13 раз.

Фото: Максим Платонов

QR-коды и другие антиковидные ограничения отменили в Пермском крае. Например, заведениям общественного питания разрешено работать в ночное время — с 23 до 6 часов. Отменяется и требование о переводе на удаленный формат работы сотрудников организаций и предприятий. Причиной является снижение заболеваемости коронавирусом в регионе. Медицинские учреждения переведены в режим оказания плановой медпомощи. Также снижено число коек для пациентов с COVID-19.

В Приморье отменили самоизоляцию для непривитых граждан старше 60 лет и требование об обязательном наличии QR-кодов при посещении объектов общепита, культуры, физкультуры и спорта, розничной торговли непродовольственными товарами, гостиниц, парикмахерских, салонов красоты, саун, спа-салонов и др. Кроме того, заведениям общепита разрешили работать в ночное время, а в театрах и кинозалах допускается полная заполняемость.

Ограничения на работу кафе и ресторанов в ночные часы сняты и в Курганской области. Также в регионе разрешили проводить мероприятия с заполняемостью помещений на 75%. Возобновляются работа учреждений дополнительного образования в очном формате, организация различных мероприятий для отдельных классов в школах и группах в детских садах. Рекомендация о переводе как минимум 30% работников на удаленный режим больше не применяется.

Фото: Максим Платонов

Власти Камчатки решили сократить количество коек с 626 до 556 в моногоспиталях для лечения пациентов с COVID-19. Причиной стала стабилизация эпидемической ситуации в регионе. В то же время на закрытом режиме работы остаются Паратунский дом престарелых, Елизовский психоневрологический интернат для детей и молодых инвалидов и Елизовский дом-интернат психоневрологического типа. Посещать эти учреждения в данный момент нельзя.

Франция выходит из острой фазы пандемии COVID-19

В мире коронавирусом на 10.30 (мск) заразились 440 182 504 человека, 5 972 661 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 143 716). На второй строчке — Индия (42 945 160), на третьей — Бразилия (28 846 495), на четвертой — Франция (23 017 711), на пятой — Великобритания (19 166 049).



Больше всего смертей зафиксировано в США (954 518). За ними следуют Бразилия (650 254), Индия (514 388), Россия (346 197, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (318 531).



Высокая заболеваемость коронавирусом в США замедлила рост экономики. В январе-феврале она развивалась умеренными темпами, однако рост бизнеса сдерживался из-за отсутствия заразившихся COVID-19 сотрудников на рабочих местах. Также несколько округов сообщили о постепенно ослабевающем спросе в секторе гостеприимства. В конечном итоге снизились потребительские расходы. Отмечается, что проблемы с поставками и недостаточные запасы сырья сдерживают развитие автомобильного сектора.

Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) в Казахстане запускает производство однокомпонентной российской вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Уже произведены валидационные партии препарата, их отправили на контроль качества в Россию. Как отметили в КФК, у предприятия уже имеется опыт по производству российского «Спутника V».

Фото: Максим Платонов

Министерство здравоохранения Турции отменило ряд антиковидных ограничений — больше не требуется носить маски на открытом воздухе и в закрытых вентилируемых помещениях. Масочный режим следует соблюдать по необходимости, например, во время общения с пожилыми людьми и хроническими больными. А в школах не будут закрываться классы из-за единичных случаев заболевания COVID-19.

В Мексику доставили крупную партию вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca — 2,3 миллиона доз. Ранее страна получила 14 миллионов доз этого же препарата. Как отметил министр иностранных дел Марсело Эбрард, препарат доставлен с помощью многостороннего механизма COVAX, запущенного Всемирной организацией здравоохранения и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации для обеспечения доступа к вакцинам.

Во Франции значительно снизилась заболеваемость коронавирусом. Как заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь, страна постепенно выходит из острой фазы пандемии — снизилось число больных COVID-19 в больницах, в том числе в реанимации. Также отменен режим чрезвычайной санитарной ситуации на Майотте и во Французской Гвиане. Отменяется и масочный режим во всех закрытых помещениях, перед входом в которые необходимо предъявлять вакцинный пропуск.

Фото: who.int

Глава Всемирной организацией здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что с начала этого года в среднем свыше 60 тысяч пациентов умирают каждую неделю от коронавируса. По его словам, пандемия еще далека от завершения.

Также глава ВОЗ сообщил об угрозе возникновения нового варианта COVID-19, который будет «более заразным, более опасным и менее восприимчивым к вакцинам». Гебрейесус отметил, что пандемию продлила неудачная попытка на равноправной основе распределить в мире «инструменты борьбы с вирусом».

В Гонконге зафиксировали новый антирекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 — 55 353 зараженных. Это на 70% больше, чем днем ранее. Еще 117 человек скончались от осложнений. Отмечается, что морги не справляются с таким количеством умерших, поэтому предполагается установить в больницах специальные модульные холодильные камеры для хранения тел. Остаются закрытыми школы, спортивные, культурные и развлекательные объекты. А местным гражданам запрещено собираться в группы более двух человек.

Диана Жиленкова