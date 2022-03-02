В России выявили 97 455 новых случаев заболевания COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 97 455 новых случаев заболевания коронавирусом. Второй день подряд суточный прирост зараженных в стране составляет менее 100 тысяч человек. Госпитализированы 11 754 человека. За все время пандемии COVID-19 заразились 16 592 824 россиянина.

Всего выздоровели 13 931 995 человек, в том числе 183 530 — за минувшие сутки. От инфекции скончались еще 784 жителя РФ. За все время пандемии коронавирус унес жизни 353 230 россиян.

Фото: Максим Платонов

За сутки проведена 331 тысяча тестов на COVID-19. Всего проведено более 277 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.

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Диана Жиленкова