Лавров: Москва предлагает Киеву договариваться, а не капитулировать

Задача операции на Украине — определить виды ударных вооружений, которые никогда не будут там развернуты. Москва предлагает Киеву договориться, а не капитулировать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Россия во время второго раунда переговоров с Украиной готова обсуждать вопрос гарантий безопасности.

Фото: посольство России в Белоруссии

— Если Запад решил опустить перед Россией новый «железный занавес», мы не будем переживать и найдем возможность развиваться, — передает «РИА Новости» слова министра.



Лавров заявил, что Украина должна пройти процедуру денацификации, как в прошлом Германия.

Сегодня вечером состоится второй раунд переговоров России и Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к ним, однако ультиматумы он принимать не собирается. Прошлые переговоры состоялись 28 февраля, они длились почти пять часов. По их итогам стороны поехали в столицы для консультации.

Татьяна Леухина