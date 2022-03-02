Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за публикацию ложной информации о ситуации на Украине

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за публикацию ложной информации о ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Сегодня российские пользователи интернет-издания столкнулись с тем, что сайт перестал открываться. Согласно данным сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов, доступ к The Village был ограничен на основании статьи 15.3 («Реестр информации, распространяемой с нарушением закона в части ст. 15.3 и 15.3-1 Федерального закона № 149-ФЗ») федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Она регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности.

Позже в Роскомнадзоре сообщили, что заблокировали доступ к сайту из-за публикации ложной информации.

Фото: pixabay.com

Накануне Роскомнадзор подтвердил блокировку доступа к сайтам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»* по требованию Генпрокуратуры. Доступ к ресурсам приостановили из-за систематического размещения информационных материалов, содержащих ложные данные об операции на Украине.

*внесен Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов

Дарья Акимова