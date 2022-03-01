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Роскомнадзор подтвердил блокировку сайтов радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»*

22:56, 01.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Роскомнадзор подтвердил блокировку сайтов радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»*
Фото: wikipedia.org

Роскомнадзор подтвердил блокировку доступа к сайтам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»* по требованию Генпрокуратуры. Об этом пишет «Интерфакс».

Доступ к ресурсам приостановили из-за систематического размещения информационных материалов, содержащих ложные данные об операции на Украине. Также на сайтах публиковались призывы к организации массовых (публичных) мероприятий на территории России, заявил представитель ведомства.

Фото: pixabay.com

Сегодня вечером генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»*. Радиостанцию отключили от эфира.

Вчера председатель Госдумы России Вячеслав Володин одобрил предложение думского комитета по безопасности и противодействию коррупции разработать законопроект об уголовной ответственности за фейки, связанные с действиями Вооруженных сил России. Наказание по этой статье может составить до 15 лет лишения свободы.

*внесен Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов

Татьяна Леухина
ОбществоВластьТехнологииIT

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