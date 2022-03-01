Роскомнадзор подтвердил блокировку сайтов радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»*

Роскомнадзор подтвердил блокировку доступа к сайтам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»* по требованию Генпрокуратуры. Об этом пишет «Интерфакс».

Доступ к ресурсам приостановили из-за систематического размещения информационных материалов, содержащих ложные данные об операции на Украине. Также на сайтах публиковались призывы к организации массовых (публичных) мероприятий на территории России, заявил представитель ведомства.

Фото: pixabay.com

Сегодня вечером генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»*. Радиостанцию отключили от эфира.

Вчера председатель Госдумы России Вячеслав Володин одобрил предложение думского комитета по безопасности и противодействию коррупции разработать законопроект об уголовной ответственности за фейки, связанные с действиями Вооруженных сил России. Наказание по этой статье может составить до 15 лет лишения свободы.

*внесен Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов

Татьяна Леухина