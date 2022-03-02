Турчак сообщил, что в Россию из Донбасса прибыли более 132 тысяч человек

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что границу России на сегодняшний день пересекли более 132 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом информирует ТАСС.

— Хотел бы несколько слов сказать о той работе, которую «Единая Россия» развернула в условиях специальной операции на Украине. Первое — это, конечно, помощь беженцам с Донбасса. На данный момент в Россию прибыло более 132 тыс. человек, — сказал Турчак.

Фото: er.ru

25 февраля Турчак сообщал, что через границу из Донбасса в Россию перешли более 120 тысяч человек. По его словам, к помощи беженцам подключилась «буквально вся Россия». Пункты временного размещения развернули в 15 регионах.

В Татарстане продолжается сбор гуманитарной помощи для вынужденных беженцев из ДНР и ЛНР. Пока вся помощь поступает на склады. После этого все необходимое погрузят в фуру и в ближайшие дни отправят в Ростовскую область. Татарстанцы приготовили продукты питания, товары первой необходимости, бытовую технику.

В конце прошлой недели мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в столице Татарстана подготовлено 350 мест для размещения беженцев из ДНР и ЛНР. По его словам, если потребуется, Казань готова принять вынужденных переселенцев из Донбасса. В санатории «Ливадия» для них предоставлено 200 мест, еще 150 — в отеле «Кварт».

Максим Кокунин