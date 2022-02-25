Турчак сообщил, что в Россию из Донбасса прибыли более 120 тысяч человек

На сегодняшней день через границу из Донбасса в Россию перешли более 120 тысяч человек. Об этом заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

К помощи беженцам подключилась «буквально все Россия». Пункты временного размещения развернули в 15 регионах, пишет «РИА Новости».

Фото: govvrn.ru

Как сообщил утром ТАСС со ссылкой на источник, с 18 февраля в Россию были эвакуированы почти 113 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик.

В Казань 23 февраля должен был приехать поезд с беженцами из Донбасса, однако его прибытие отложили. Вчера руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова объясняла, что «формированием эшелонов занимается непосредственно та страна, откуда будут отправляться люди, которые нуждаются в помощи». Республика должна была принять около тысячи вынужденных переселенцев из Донбасса вчера. Большая часть из них — женщины и дети. Их решили разместить в санаториях «Ливадия», «Жемчужина», «Васильевский», «Санта», гостинице «Кварт», «КАМАЗ-жилбыт». Вчера глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что эвакуация из ДНР приостанавливается.



Татьяна Леухина