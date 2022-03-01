Банк России предупредил о звонках мошенников в связи с ситуацией со SWIFT

В последнее время участились звонки от мошенников клиентам банков с требованием срочно снять все деньги со счетов, поскольку они якобы будут недоступны из-за отключения SWIFT (СВИФТ), предупредили в Банке России.



«Это неправда. Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны. Отключение некоторых банков от СВИФТ на это никак не повлияет», — проинформировал ЦБ.

В Банке России объяснили, что SWIFT — финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру. Его отключение влияет на международную деятельность банков, делая ее менее удобной, но совершенно не влияет на операции внутри страны.

«Все клиенты всех банков всегда могут положить, перевести и снять деньги со своих счетов. Все банковские карты на всей территории России работают нормально», — сказано в сообщении.

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25 февраля Центробанк России объявил об увеличении выдачи наличных банкам для пополнения банкоматов. Также сообщается, что объем банкнот, готовых к загрузке в банкоматы, более чем достаточен. Все средства клиентов на счетах в банках полностью сохранены и доступны для совершения любых операций.

Вчера глава Банка России Эльвира Набиуллина обратила внимание, что финансовая система и экономика страны столкнулись с нестандартной ситуацией. Однако и в этих условиях все российские банки продолжат выполнять обязательства перед клиентами. Все деньги на банковских счетах доступны, заверила глава ЦБ.

Маргарита Головатенко