В США выразили готовность защищать страны НАТО

США готовы «защищать каждый дюйм территории» НАТО, однако воевать на Украине не будут. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

— Позвольте мне сказать ясно: наши силы не будут вовлечены в конфликт с российскими силами на Украине. Наши силы не поедут в Европу бороться на Украине, но они будут защищать наших союзников по НАТО, — приводит слова Байдена «Интерфакс».

Фото: whitehouse.gov

По словам президента США, американские власти намерены мобилизовать наземные, морские и воздушные силы для защиты Польши, Румынии, Латвии, Литвы, Эстонии и других стран. Байден добавил, что в условиях событий на Украине отмечается «единство среди лидеров государств».

Ранее президент США выразил мнение, что Россия отвергла попытки дипломатического решения проблем безопасности в Европе вместе с Западом. По его словам, РФ изначально планировала проведение специальной операции на Украине.

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Диана Жиленкова