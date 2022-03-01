Лавров: Россия не может не реагировать на опасность обретения Украиной ядерного оружия

Россия не может не реагировать на реальную опасность обретения Украиной ядерного оружия и принимает все меры по недопущению этого, заявил министр иностранных дел РФ Лавров.



По его словам, РФ считает неприемлемым нахождение на территории европейских стран американского ядерного оружия, и его «давно пора вернуть США».

Для предотвращения новых витков гонки вооружения Россия призывает США и их союзников присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Лавров заявил, что Россия готова к совместной работе с США по вопросам стратегической стабильности, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин в воскресенье приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Вчера в соответствии с приказом президента дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.

Согласно сайту Минобороны РФ, стратегические силы сдерживания — основа боевой мощи Вооруженных сил России, предназначенные для сдерживания агрессии против государства и его союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного.

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Маргарита Головатенко