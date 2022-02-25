В Европе торги газом завершили неделю на отметке около $1 080

Торги газом в Европе завершили неделю на отметке около $1 080 за тысячу куб. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах сегодня к вечеру составила $1 077 за тысячу куб. м, или €92,5 за МВт·ч. Вчера цена фьючерсов на газ в Европе поднялась выше $1 650 впервые с 23 декабря 2021 года росла на 61,5% в пике. За неделю, в целом, она выросла на четверть. Все это произошло на фоне ситуации вокруг Украины.

Однако, несмотря на эту ситуацию и рост цен, Европа наращивает закупку российского газа. Заявка на его транзит через украинскую территорию выросла до контрактных максимумов. В «Газпроме» заявили о штатной подаче газа для транзита в Европу. Прокачка газа по «Северному потоку» идет на уровне 170 млн куб. м. в сутки. Это выше максимальной проектной мощности газопровода.

Фото: realnoevremya.ru

Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова считает, что цены на газ в Европе могут подняться до исторического максимума. Это может случиться как в ближайшие часы, так и в ближайшие недели.

Дарья Акимова