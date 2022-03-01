Цена нефти Brent превысила $106 впервые с 2014 года

Цена нефти марки Brent достигла $106 за баррель впервые с 2014 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

На 18:44 стоимость фьючерса с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE достигла $106,11 за баррель. Рост составил 8,31%. По состоянию на 18:48 рост замедлился на 8,15%, опустившись до $105,95. В последний раз стоимость Brent превышала $106 за баррель в августе 2014 года.

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24 февраля цена нефти марки Brent достигла $104,71 за баррель. Тогда рост составил 8,13%.

Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина требует полного эмбарго на торговлю нефтью и газом из России.



Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европе необходимо отказаться от российских нефти и газа, а в долгосрочной перспективе — от ископаемого топлива вообще. По словам политика, кризис затронет в том числе и страны Запада.



Максим Кокунин