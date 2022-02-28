Центробанк решил не возобновлять торги 1 марта на Мосбирже

Банк России решил не возобновлять торги на Московской бирже 1 марта. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Решение по торгам на 2 марта примут не позднее 9:00 мск среды. ЦБ утром заявил, что определится с решением, открывать или нет сегодня торги, в 13:00 мск. Это не касалось торгов на валютном и денежном рынках, рынке РЕПО Московской биржи, которые стартовали в 10:00 мск. После Банк России сообщил, что принял решение не открывать на Московской бирже секцию фондового рынка, секцию срочного рынка, секцию рынка СПФИ.

Фото: Fitiss/wikipedia.org

В начале основной сессии на Московской бирже курс доллара достигал 90 рублей, а курс евро превысил 101,19 рубля. А по итогам прошедшей недели российские фондовые рынки пережили катастрофическое падение. Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина