Курс евро достиг исторического максимума и превысил 127 рублей

В ходе валютных торгов на рынке Forex курс евро достиг исторического максимума и превысил 127 рублей. Рост составил 32,78%.

Кроме того, доллар торговался на уровне 83,89 рубля. Рост составил 0,03%, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе, в день объявления о проведении РФ специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, курс евро на торгах поднялся выше 99,99 рубля впервые с декабря 2014 года. А доллар на возобновлении торгов превысил 87 рублей и обновил исторический максимум, который держался с января 2016 года.



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Диана Жиленкова