Комиссия спортсменов ОКР отказалась от совещания с МОК

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) приняла единогласное решение отказаться от участия в совещании руководства Международного олимпийского комитета (МОК) с комиссиями спортсменов Национальных Олимпийских Комитетов (НОК) для обсуждения ранее принятых МОК рекомендаций по порядку участия в международных соревнованиях.



В ОКР сообщили, что расценивают призывы МОК о недопуске сборных России и Белоруссии к международным стартам как дискриминацию по национальному признаку: «К большому сожалению, это явный признак трансформации международного спорта в инструмент политических игр», — сообщили там.

В ОКР считают, что «все решения принимались под мощным давлением извне со стороны сил, далеких от понимания принципов целостности олимпийского движения и невмешательства политики в спорт». Комиссия пришла к выводу, что мнение спортсменов при этом не имеет никакого значения. Этим был мотивирован отказ от участия в совещании 1 марта 2022 года в предложенном формате.

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Маргарита Головатенко