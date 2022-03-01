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Захарова: коллективный Запад разрушает все правовые основы существующего миропорядка

17:59, 01.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Захарова: коллективный Запад разрушает все правовые основы существующего миропорядка
Фото: mid.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны своими действиями против РФ разрушают международно-правовые основы сложившегося миропорядка, передает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org

Сегодня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что экономические войны в истории человечества нередко перерастали в настоящие. Тем самым он отреагировал на слова министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, который рассказал, что страны ЕС объявили против РФ тотальную экономическую войну.

Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Запад планирует ввести еще больше санкций в отношении России. Например, предполагается отключение новых финансовых институтов в РФ от SWIFT, заморозка их активов и др. Джонсон добавил, что Великобритания и другие западные страны «не испытывают вражды» в отношении россиян.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 мар

    Мир готов открыть пальбу
    Все устои рухнули
    Стерлось временем табу
    Не воюйте с русскими
    Вновь безумцы рвутся в бой
    Ротами безусыми
    Чтоб узнать прозренья боль
    Не воюйте с русскими
    Снова нечисть тут и там
    Напрягает мускулы
    Значит новым быть котлам
    Не воюйте с русскими
    Что вы прёте на рожон
    Лбами голливудскими
    Ход сражения предрешён
    Не воюйте с русскими
    Дремлет талая заря
    Над полями грустными
    Не будите лиха зря
    Не воюйте с русскими
    Видно войны вам не впрок
    За пивными кружками
    Повторяйте как урок
    Не воюйте с русскими
    Просто вбейте в мозг нельзя
    Буквищами крупными
    Верьте на слово друзья
    Не воюйте с русскими
    Вечный светоч не погас
    Под ветрами гнусными
    Даже мёртвых бойтесь нас
    Не воюйте с русскими
    Наших бронзовых солдат
    Сколько б вы не рушили
    Мы вернём должок назад
    Не воюйте с русскими
    Дремлет талая заря
    Над полями грустными
    Не будите лиха зря
    Не воюйте с русскими
    Мир готов открыть пальбу
    Всё устои рухнули
    Стёрлось временем табу
    Не воюйте с русскими
    Ваши плечи хрупкие
    Хрустнут под нагрузками
    Мир готов открыть пальбу
    Все устои рухнули
    Стерлось временем табу
    Не воюйте с русскими
    Вновь безумцы рвутся в бой
    Ротами безусыми
    Чтоб узнать прозренья боль
    Не воюйте с русскими
    Снова нечисть тут и там
    Напрягает мускулы
    Значит новым быть котлам
    Не воюйте с русскими
    Что вы прёте на рожон
    Лбами голливудскими
    Ход сражения предрешён
    Не воюйте с русскими
    Дремлет талая заря
    Над полями грустными
    Не будите лиха зря
    Не воюйте с русскими
    Видно войны вам не впрок
    За пивными кружками
    Повторяйте как урок
    Не воюйте с русскими
    Просто вбейте в мозг нельзя
    Буквищами крупными
    Верьте на слово друзья
    Не воюйте с русскими
    Вечный светоч не погас
    Под ветрами гнусными
    Даже мёртвых бойтесь нас
    Не воюйте с русскими
    Наших бронзовых солдат
    Сколько б вы не рушили
    Мы вернём должок назад
    Не воюйте с русскими
    Дремлет талая заря
    Над полями грустными
    Не будите лиха зря
    Не воюйте с русскими
    Мир готов открыть пальбу
    Всё устои рухнули
    Стёрлось временем табу
    Не воюйте с русскими
    Ваши плечи хрупкие
    Хрустнут под нагрузками
    Ответить
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