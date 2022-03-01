Захарова: коллективный Запад разрушает все правовые основы существующего миропорядка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны своими действиями против РФ разрушают международно-правовые основы сложившегося миропорядка, передает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org

Сегодня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что экономические войны в истории человечества нередко перерастали в настоящие. Тем самым он отреагировал на слова министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, который рассказал, что страны ЕС объявили против РФ тотальную экономическую войну.



Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Запад планирует ввести еще больше санкций в отношении России. Например, предполагается отключение новых финансовых институтов в РФ от SWIFT, заморозка их активов и др. Джонсон добавил, что Великобритания и другие западные страны «не испытывают вражды» в отношении россиян.

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Диана Жиленкова