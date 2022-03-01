Захарова: коллективный Запад разрушает все правовые основы существующего миропорядка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны своими действиями против РФ разрушают международно-правовые основы сложившегося миропорядка, передает ТАСС.
Сегодня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что экономические войны в истории человечества нередко перерастали в настоящие. Тем самым он отреагировал на слова министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, который рассказал, что страны ЕС объявили против РФ тотальную экономическую войну.
Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Запад планирует ввести еще больше санкций в отношении России. Например, предполагается отключение новых финансовых институтов в РФ от SWIFT, заморозка их активов и др. Джонсон добавил, что Великобритания и другие западные страны «не испытывают вражды» в отношении россиян.
«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.
комментарии
Мир готов открыть пальбу
Все устои рухнули
Стерлось временем табу
Не воюйте с русскими
Вновь безумцы рвутся в бой
Ротами безусыми
Чтоб узнать прозренья боль
Не воюйте с русскими
Снова нечисть тут и там
Напрягает мускулы
Значит новым быть котлам
Не воюйте с русскими
Что вы прёте на рожон
Лбами голливудскими
Ход сражения предрешён
Не воюйте с русскими
Дремлет талая заря
Над полями грустными
Не будите лиха зря
Не воюйте с русскими
Видно войны вам не впрок
За пивными кружками
Повторяйте как урок
Не воюйте с русскими
Просто вбейте в мозг нельзя
Буквищами крупными
Верьте на слово друзья
Не воюйте с русскими
Вечный светоч не погас
Под ветрами гнусными
Даже мёртвых бойтесь нас
Не воюйте с русскими
Наших бронзовых солдат
Сколько б вы не рушили
Мы вернём должок назад
Не воюйте с русскими
Дремлет талая заря
Над полями грустными
Не будите лиха зря
Не воюйте с русскими
Мир готов открыть пальбу
Всё устои рухнули
Стёрлось временем табу
Не воюйте с русскими
Ваши плечи хрупкие
Хрустнут под нагрузками
Мир готов открыть пальбу
Все устои рухнули
Стерлось временем табу
Не воюйте с русскими
Вновь безумцы рвутся в бой
Ротами безусыми
Чтоб узнать прозренья боль
Не воюйте с русскими
Снова нечисть тут и там
Напрягает мускулы
Значит новым быть котлам
Не воюйте с русскими
Что вы прёте на рожон
Лбами голливудскими
Ход сражения предрешён
Не воюйте с русскими
Дремлет талая заря
Над полями грустными
Не будите лиха зря
Не воюйте с русскими
Видно войны вам не впрок
За пивными кружками
Повторяйте как урок
Не воюйте с русскими
Просто вбейте в мозг нельзя
Буквищами крупными
Верьте на слово друзья
Не воюйте с русскими
Вечный светоч не погас
Под ветрами гнусными
Даже мёртвых бойтесь нас
Не воюйте с русскими
Наших бронзовых солдат
Сколько б вы не рушили
Мы вернём должок назад
Не воюйте с русскими
Дремлет талая заря
Над полями грустными
Не будите лиха зря
Не воюйте с русскими
Мир готов открыть пальбу
Всё устои рухнули
Стёрлось временем табу
Не воюйте с русскими
Ваши плечи хрупкие
Хрустнут под нагрузками